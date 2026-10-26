Talas Belediye Başkanı Yalçın, İbradı'da kültür ve gençlik merkezleri açılışına katıldı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Antalya'nın İbradı ilçesinde düzenlenen kültür ve gençlik yatırımlarının açılış törenine katılarak ilçede hayata geçirilen müze, sergi salonu ve kütüphane gibi kültürel mekanları inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İbradı'daki temasları kapsamında ilk olarak Belediye Başkanı Hatice Sekmen'i ziyaret eden Yalçın, misafirperverliğinden dolayı Sekmen'e teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ardından İbradı İlçe Halk Kütüphanesi'ni ziyaret eden Yalçın, ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan mekanları inceledi.

Tarihi Ormana Mahallesi'nde Ellialtıoğlu ailesi tarafından ilçeye kazandırılan Yeniçeri Ağası Müze ve Galerisi'ni de gezen Yalçın, müzecilik ve sergileme alanındaki uygulamalar hakkında bilgi edindi.

Yalçın, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirilen Ormana Kültür Merkezi ile Ali Haydar Ersoy Gençlik Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Açılış töreninin ardından bakanlarla görüşen Yalçın, Talas'ta hayata geçirilmesi planlanan projeleri aktardı.

Yalçın, Anadolu'ya, ilçelere ve yerel yönetimlere gösterdikleri ilgi ve destek dolayısıyla Bakan Ersoy ve Bakan Bak'a teşekkür etti.