Talas'ta Çocuklardan Örnek Davranış

Kayseri'nin Talas ilçesinde 3 çocuk, belediye binası önünde buldukları cüzdanı zabıta ekiplerine teslim etti.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 çocuk belediye binası önündeki parkta oynarken yerde cüzdan buldu.

Çocuklar, içinde bir miktar para ve kimlik kartı bulunan cüzdanı Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne verdi.

Cüzdan, kayıp başvurusu için Talas Belediyesine gelen sahibine teslim edildi.

Cüzdan sahibi, çocuklara teşekkür ederek, "Çocuklarımızı tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Örnek olacak bir davranışa imza attılar. Kendilerini yetiştiren anne babalarını ve öğretmenlerini de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.