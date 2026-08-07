Talas'ta genç öğrencinin ölümü: Yargılama devam ediyor

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yaren Mercan'ın ölümüne neden olduğu öne sürülen otomobil sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 25. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kadir E, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Yaren Mercan'ın yakınları ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık Kadir E, suçsuz olduğunu savunarak tahliyesini istedi.

Duruşmada, kaza anında Kadir E'nin kullandığı aracın arkasında trafikte seyreden bir otomobilin sürücüsü de tanık olarak dinlendi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren hakim, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Talas ilçesinde 20 Mart'ta, 22 yaşındaki Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklet ile Kadir E. idaresindeki 38 YE 008 plakalı otomobil çarpışmış, kazada Mercan hayatını kaybetmişti.

Tutuklanan sürücü Kadir E. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilerek 25. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.