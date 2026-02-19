Talas'ta Kentsel Dönüşüm Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Talas'ta Kentsel Dönüşüm Protokolü İmzalandı

19.02.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas'ta Harman Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için protokol imzalandı, yeni alanlar inşa edilecek.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Harman Mahallesi'nde başlatılacak kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ihaleyi kazanan firmanın temsilcisiyle protokol imzaladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas'ta güvenli ve modern şehirleşme vizyonuyla yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Talas Belediye Başkanı Yalçın, Harman Mahallesi 2. etap kentsel dönüşüm alanını kapsayan Erciyes, Cemil Baba ve Hatipoğlu sitelerinin dönüşüm süreci nedeniyle ihaleyi kazanan inşaat firmasının temsilcisi Oktay Gündoğmuş ile protokol imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, proje kapsamında mevcut 234 riskli dairenin yıkılarak yerine 8 bloktan oluşan modern bir yaşam alanı inşa edileceğini belirtti.

Yeni projede 304 daire ve 32 dükkanın yer alacağını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Proje, sadece yapıların yenilenmesini değil, güvenli, estetik ve sosyal donatı alanlarıyla zenginleştirilmiş bir mahalle kültürünün yeniden inşasını hedefliyor. Talas'ta bugüne kadar 1 milyon metrekarelik alanı kapsayan dönüşüm çalışmalarında 77 yapı adasında riskli yapı durumundaki toplam 2 bin 879 bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirildi. Buna karşılık toplam 5 bin 908 daire ve 531 dükkan tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Harman Mahallesi 2. etap projesiyle birlikte Talas'ta kentsel dönüşüm süreci yeni bir ivme kazanırken, ilçede güvenli konutlaşma ve planlı şehirleşme hedefi kararlılıkla sürdürülüyor."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Talas, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Talas'ta Kentsel Dönüşüm Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu’nun dizisinde flaş gelişme Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
İmamoğlu’nun casusluk soruşturmasında yeni perde Süreç başlıyor İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında yeni perde! Süreç başlıyor
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
Öcalan’ın mesajına Kürşad Zorlu’dan net açıklama Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ’’Beyaz Toros’’ satışa çıkarıldı Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ''Beyaz Toros'' satışa çıkarıldı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:26
“Casperlar“ operasyonunda çarpıcı detay Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
"Casperlar" operasyonunda çarpıcı detay! Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
11:25
Sabah uyandığında dişleri yoktu Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
10:28
Sivas Mehmet Amca’yı konuşuyor Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam “pes“ dedirtti
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam "pes" dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 12:29:34. #7.11#
SON DAKİKA: Talas'ta Kentsel Dönüşüm Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.