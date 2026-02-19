Talas'ta Kentsel Dönüşüm Protokolü İmzalandı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Harman Mahallesi'nde başlatılacak kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ihaleyi kazanan firmanın temsilcisiyle protokol imzaladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas'ta güvenli ve modern şehirleşme vizyonuyla yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Talas Belediye Başkanı Yalçın, Harman Mahallesi 2. etap kentsel dönüşüm alanını kapsayan Erciyes, Cemil Baba ve Hatipoğlu sitelerinin dönüşüm süreci nedeniyle ihaleyi kazanan inşaat firmasının temsilcisi Oktay Gündoğmuş ile protokol imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, proje kapsamında mevcut 234 riskli dairenin yıkılarak yerine 8 bloktan oluşan modern bir yaşam alanı inşa edileceğini belirtti.

Yeni projede 304 daire ve 32 dükkanın yer alacağını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Proje, sadece yapıların yenilenmesini değil, güvenli, estetik ve sosyal donatı alanlarıyla zenginleştirilmiş bir mahalle kültürünün yeniden inşasını hedefliyor. Talas'ta bugüne kadar 1 milyon metrekarelik alanı kapsayan dönüşüm çalışmalarında 77 yapı adasında riskli yapı durumundaki toplam 2 bin 879 bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirildi. Buna karşılık toplam 5 bin 908 daire ve 531 dükkan tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Harman Mahallesi 2. etap projesiyle birlikte Talas'ta kentsel dönüşüm süreci yeni bir ivme kazanırken, ilçede güvenli konutlaşma ve planlı şehirleşme hedefi kararlılıkla sürdürülüyor."