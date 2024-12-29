Kayseri'nin Talas ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.A. idaresindeki 43 RF 439 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesi Bilge Kağan Caddesi'nde kontrolden çıkarak boş araziye devrildi.
Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Talas'ta Otomobil Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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