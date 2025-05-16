Talas’ta Yaya Geçitlerine Özel Levhalar

Kayseri'nin Talas ilçesinde eğitim kurumlarının önünde bulunan yaya geçitlerine öğrenci güvenliğinin üst düzeye çıkarılması amacıyla üzerinde öğrenci figürlerinin bulunduğu özel tasarım levhalar yerleştiriliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler tarafından eğitim kurumlarının önüne yerleştirilen levhalar sürücülerin okul geçitlerine yaklaşırken hızlarını düşürmeleri ve yayalara yol vermeleri konusunda görsel bir uyarıcı görevi görüyor.

Çizgi film karakterini anımsatan öğrenci görselinin, özellikle çocukların dikkatini çekerek geçidi kullanma bilincini artırması ve aynı zamanda sürücülerde farkındalık yaratması amaçlanıyor.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise önlerindeki geçitleri kapsayacak şekilde planlanan çalışmayla öğrencilerin okula gidiş ve gelişlerinde karşılaştıkları trafik risklerinin azaltılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocukların yüzündeki gülümseme ve onların güvenliği kendileri için her şeyden değerli olduğunu belirtti.

Okul geçitlerine koydukları sevimli, etkili uyarıcıların hem sürücülerin dikkatini artıracağını hem de çocuklara geçit kullanma alışkanlığını aşılayacağını kaydeden Yalçın, eğitime ve öğrencilerin güvenliğine yönelik yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.