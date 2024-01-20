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Taliban, Rusya Dışişleri Bakanı'na Afganistan'ın iç işlerine karışmaması çağrısı yaptı - Son Dakika
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Taliban, Rusya Dışişleri Bakanı'na Afganistan'ın iç işlerine karışmaması çağrısı yaptı

Taliban yönetimi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Afganistan'da tüm tarafları kapsayan bir hükümetin kurulmasına yönelik açıklamalarına tepki göstererek Afganistan'ın iç işlerine karışılmamasını istedi. Afganistan geçici hükümetinin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ülkedeki tüm tarafları kapsayan bir yönetim olduklarını ve hiçbir ülkenin Afganistan'ın iç işlerine karışmaması gerektiğini belirtti.

Taliban, Rusya Dışişleri Bakanı\'na Afganistan\'ın iç işlerine karışmaması çağrısı yaptı
20.01.2024 - 18:27,
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Taliban yönetimi, Afganistan'da tüm tarafları kapsayan bir hükümetin kurulmasına yönelik açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a tepki göstererek Afganistan'ın iç işlerine karışılmamasını istedi.

Afganistan geçici hükümetinin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan devlet televizyonuna konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Mücahid, Lavrov'a verdiği yanıtta Afganistan geçici hükümetinin ülkedeki tüm tarafları kapsayan bir yönetim olduğunu belirterek, hiçbir ülkenin Afganistan'ın iç işlerine karışmaması gerektiğini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir basın toplantısında, Taliban yönetiminin resmen tanınması için Afganistan'da siyasi kapsayıcılığı olan bir hükümetin kurulması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA
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