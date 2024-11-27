Tamil Nadu'da Fengal Kasırgası Uyarısı

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YENİ DELHİ, 27 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaleti, yaklaşan Fengal Kasırgası nedeniyle son 24 saat içinde yoğun yağışın etkisi altına girdi.

Yetkililerin bildirdiğine göre çarşamba günü birçok bölgesinde şiddetli yağış beklenen Tamil Nadu'nun bazı bölgelerinde okullar ve üniversiteler tatil edildi.

Fengal, muson sonrası sezonda Hindistan kıyılarını etkileyen ikinci kasırga. Geçen ay Dana Kasırgası Hindistan'ın Odisha bölgesini vurmuştu.

Hindistan Meteoroloji Dairesi, denizdeki balıkçılara acilen kıyılara dönme çağrısında bulundu.