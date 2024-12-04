Tamil Nadu'da Heyelan: 7 Ölü

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YENİ DELHİ, 4 Aralık (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde meydana gelen heyelanda 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Pazar günü Fengal Kasırgası'nın getirdiği şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında Tamil Nadu'nun başkenti Chennai'nin yaklaşık 195 km batısındaki Tiruvannamalai'de bir konut binasının üzerine düşen kayalar 7 kişinin toprak altında kalmasına yola açtı.

Bir yetkili salı günü yaptığı açıklamada, "Yirmili yaşlarının sonlarında bir çift ve onların 2 çocuğu ve komşu ailelerden 3 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi" dedi.

Yetkililer cumartesi gecesi eyalet kıyılarına ulaşan Fengal Kasırgası'nın artçı etkilerine karşı mücadele veriyor.

Eyaletin büyük bir bölümü sular altında kalırken şiddetli yağışlar nedeniyle yaşan seller yüzünden zor günler yaşıyor. Sellerde köprüleri yıkılmasıyla köylere ve yerleşim birimlerine erişimi engelledi ve ekinler zarar gördü.