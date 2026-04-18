Tamil Nadu'da Minibüs Kazası: 10 Ölü

YENİ DELHİ, 18 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde bir minibüsün derin bir uçuruma yuvarlanması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Devlete ait radyo kurumu All India Radio'nun bildirdiğine göre, cuma günü meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin komşu Kerala eyaletinden Tamil Nadu'ya geziye gelen kişiler olduğu belirtildi.

Kaza yapan minibüste 16 kişinin bulunduğu bildirildi.

Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.