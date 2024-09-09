Traktör Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, tamir sırasında hareket eden traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Çavuş Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Tezel (75), traktörüyle Oğlakçı yolu üzerindeki tarlasını sürdüğü sırada araca takılı pulluk arızalandı.

Tamir için traktörden inen Tezel, bir anda hareket eden aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Tezel'in cenazesi ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.