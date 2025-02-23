Tanal'dan AK Parti'ye Hediye Tepkisi - Son Dakika
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Tanal'dan AK Parti'ye Hediye Tepkisi

CHP'li Tanal, AK Parti'nin delegelere saat hediye etmesini rüşvet olarak değerlendirdi.

23.02.2025 14:36
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(ANKARA)- CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nde bin 607 delegeye 4 bin liralık saat hediye edilmesine tepki göstererek, "Bu, açıkça seçim öncesi menfaat sağlama girişimidir. Siyasi etik ve hukuk açısından bu bir rüşvet değilse nedir? Cumhuriyet savcıları nerede? Seçim öncesinde delegelere dağıtılan bu hediyeler, Türk Ceza Kanunu ve Seçim Kanunu açısından 'oy satın alma' kapsamında değerlendirilmez mi" dedi.

CHP Şanlurfa Milletvekili Mahmut Tanal, AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nde bin 607 delegeye 4 bin TL değerinde saat hediye edilmesine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Saatlerin toplam maliyetinin 6 milyonu aştığını belirten Tanal, asgari ücretli vatandaşların açlık sınırında yaşadığı süreçte nasıl böyle bir harcama yapıldığını sordu.

Tanal, açıklamasında şunları kaydetti:

"AKP Genel Başkanı Erdoğan, 1607 AKP delegesine 4 bin TL değerinde saat hediye etti. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin genel başkanı, parti delegelerine böylesine yüksek maliyetli hediyeler dağıtmadı. Neden böyle bir ihtiyaç duyuldu?

6 milyon 428 bin TL. Bu para, kaç depremzedenin yarasına merhem olurdu? Kaç emekliye, kaç mağdura umut olabilirdi? Asgari ücretle geçinen milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşarken, böylesine bir harcama nasıl meşrulaştırılabilir?

Bu, açıkça seçim öncesi menfaat sağlama girişimidir. Siyasi etik ve hukuk açısından bu bir rüşvet değilse nedir? Cumhuriyet savcıları nerede? Seçim öncesinde delegelere dağıtılan bu hediyeler, Türk Ceza Kanunu ve Seçim Kanunu açısından 'oy satın alma' kapsamında değerlendirilmez mi?

CHP'ye karşı her fırsatta soruşturma açan Cumhuriyet savcıları, AKP'nin seçim öncesi bu skandalına neden sessiz? Türk Ceza Kanunu'nun Rüşvet ve Yolsuzluk Suçları kapsamında değerlendirilmesi gereken bu durum için neden harekete geçilmiyor?

Hukukun üstünlüğü, siyasi bağlantıya göre mi işlemektedir? Eğer seçim öncesinde delegelere para, saat gibi yüksek değerli hediyeler dağıtmak makul bir hareketse neden seçim yasaları ve etik ilkeleri var? Bu açık bir hukuk ihlalidir ve derhal soruşturma açılmalıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tanal'dan AK Parti'ye Hediye Tepkisi - Son Dakika

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