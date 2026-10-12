Tangshan'da çiftçiler, güneyde yetiştirilen kaliteli şeker kamışı çeşitlerine yöneldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hebei eyaletine bağlı Tangshan'ın Fengnan bölgesindeki çiftçiler, kaliteli şeker kamışı çeşitlerini kullanmaya başladı. Yeni şeker kamışı türleri, tarımı geliştirmek ve çiftçilerin gelirini artırmak amacıyla genellikle ülkenin güneyinde yetiştiriliyor.
TANGSHAN, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde bulunan Hebei eyaletine bağlı Tangshan kentinin Fengnan bölgesinde çiftçiler, kaliteli şeker kamışı çeşitlerini kullanmaya başladı.
Yeni şeker kamışı türleri, tarımı geliştirmek ve çiftçilerin gelirini artırmak amacıyla genellikle ülkenin güneyinde yetiştiriliyor.
Kaynak: Xinhua
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