Tangshan Lutai\'de 55 bisiklet üreticisi hazır bisiklet üretimine destekleniyor

Tangshan Lutai'de 55 bisiklet üreticisi hazır bisiklet üretimine destekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in Hebei eyaletindeki Tangshan kentinde bulunan Lutai ekonomik kalkınma bölgesi son yıllarda bisiklet sektörüne yönelik teşviklerini artırdı. Bölgede 55 üretici, parça üretiminden kullanıma hazır bisiklet üretimine geçmeleri için destekleniyor.
TANGSHAN, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Tangshan kentinde bulunan Lutai ekonomik kalkınma bölgesi, son yıllarda bisiklet sektörüne yönelik teşviklerini artırdı.
Yerel üreticiler, faaliyetlerini parça üretiminden, kullanıma hazır bisikletlerin geliştirilmesi ve üretimine doğru genişletmeleri için destekleniyor.
Bölgede, bisiklet parçaları ve elektrikli iki tekerlekli motorların üretimini kapsayan bu türden 55 üretici bulunuyor.
Kaynak: Xinhua
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