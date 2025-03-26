Tanju Özcan: "Genel Seçimlerle Yerel Seçimleri Aynı Gün Yapalım. Kim Doğru Söylüyor Türk Milleti Karar Versin"

(ANKARA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, genel seçimleri ve yerel seçimleri aynı gün yapma önerisini dile getirdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasına tepki göstedi. Özcan, şunları kaydetti:

"Biraz önce Sayın Erdoğan'ı izledim, CHP'li belediyelerin çalışmadığını ve hizmet üretmediğini söylüyor. Muhalefet partileriyle birlikte sokakta kaç gündür eylem yapan milyonlarca insan da hükümetin beceriksiz olduğunu, ülkeyi yönetemediğini haykırıyor. İki tarafta birbirini yolsuzlukla suçluyor. Demokrasilerde hakem millettir. Millet iktidara da, muhalefete de hodri meydan diyor. Gelin orta yolu bulalım, toplumu daha çok germeden, genel seçimlerle yerel seçimleri aynı gün yapalım ve kim haklı, kim doğru söylüyor bırakalım Türk Milleti karar versin."