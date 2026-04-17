Tanju Özcan'ın Şantaj Davasında İlk Duruşma - Son Dakika
Tanju Özcan'ın Şantaj Davasında İlk Duruşma

Tanju Özcan\'ın Şantaj Davasında İlk Duruşma
17.04.2026 23:09
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yer aldığı tehdit ve şantaj davasının ilk duruşması yapıldı.

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın müşteki ve sanık sıfatıyla yer aldığı 'tehdit ve şantaj' davasının ilk duruşması görüldü. Özcan'la ilişkisi olduğu iddia edilen Öznur Ç., mahkemedeki savunmasında "Başkanın bu zorlama ilişkileri sırasında şoförü Suat da sürekli aktif bir şekilde işin içindeydi. Kaldığımız yere beni Tanju Özcan'ın şoförü götürdü. Orada alkol alırken Tanju Özcan'la birlikte olduk." dedi.

Bolu'da, 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında tutuklu olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın müşteki ve sanık sıfatıyla yer aldığı 'tehdit ve şantaj' davasının ilk duruşması görüldü. Özcan, şubat ayında Mehmet Eren Akgüney'den kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Mehmet Eren Akgüney, 28 Şubat'ta gözaltına alınırken, aynı gün Tanju Özcan da 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Akgüney, tutuklandı. Özcan da 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında tutuklanıp, Ankara'daki Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan 13 sayfalık iddianamede hem müşteki hem de sanık konumunda bulunan Tanju Özcan hakkında, Öznur Ç.'ye yönelik eylemleri nedeniyle 'Şantaj' suçlamasıyla 3 yıla kadar hapsi istendi. Sanık Mehmet Eren Akgüney hakkında ise Tanju Özcan'a yönelik eylemleri nedeniyle 'Şantaj', Öznur Ç.'ye yönelik eylemleri nedeniyle de 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Tehdit' suçlamalarıyla toplam 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Şantaj pazarlığında aracı oldukları öne sürülen E.B. ve H.E.S. hakkında ise 'müşterek fail' olarak doğrudan iştirak ettikleri belirtilerek 3'er yıla kadar hapis cezası istendi.

TANJU ÖZCAN'IN AVUKATI HAKİMLE YAŞANAN GERGİNLİK SONRASI SALONDAN ÇIKARILDI

Bolu 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına 'icbar suretiyle irtikap' suçundan dolayı tutuklu bulunan Tanju Özcan, sağlık sorunları nedeniyle katılamadı. Özcan'ın avukatı Uğur Poyraz, hakime "Tanju Özcan'a hasım olmuş bir kişisiniz" diyerek reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme salonunda yaşanan gerginliğin ardından Avukat Poyraz, polisler tarafından salondan çıkarıldı.

'KIZ ARKADAŞIM BANA TANJU ÖZCAN İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ'

Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Eren Akgüney, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, "Öznur benim kız arkadaşımdı. Ara sıra aramızda sorunlar oluyordu ama görüşmeye devam ediyorduk. Zorla görüşmedik, aramız kötü değildi. Öznur Ç. evimdeyken telefonunun çalması ya da mesaj gelmesi sonrasında durumu fark ettim. Bana Tanju Özcan'la görüştüğünü söyledi. Belediyeye kendisiyle alakalı bir ses kaydı atılmış. Bunu da Tanju Özcan'ın öğrendiğini ve kendisini çağırdığını anlattı. Tanju Özcan, Öznur'a, 'Bu ses kaydını Eren duyarsa sıkıntı olur' demiş ve Öznur da bundan dolayı görüşmek zorunda kaldığını söyledi. Ben de bu durumdan etkilendim. Benim üzerimden mağdur ediliyor. Ses kaydının içeriğinde Öznur Ç.'nin çocuk aldırdığı söylenmiş. Ben Tanju Özcan'ı milletvekilliği döneminden beri tanırım. Tanju Özcan'ı aradım ve 'Biz insanları belediyeye birileri kız arkadaşımızla, kardeşimizle, kızımızla birlikte olsun diye mi işe aldırdık?' dedim. Tanju Özcan da bana, 'Sen benimle böyle konuşamazsın, haddini bil, bu konuşmanın hesabını sana sorarım' dedi. Öznur'un bana karşı olan suçlamalarını kabul etmiyorum." dedi.

ÖZCAN İLE İLİŞKİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN KADIN SAVUNMA YAPTI

Duruşmada müşteki sıfatıyla yer alan Öznur Ç., salonda bulunan gazetecilerin ve partililerin çıkarılmasını talep etti. Salonun boşaltılmasının ardından savunmasını yapan Öznur Ç., istemeyerek de olsa Tanju Özcan ile iletişim kurmak zorunda kaldığını belirterek, "Mehmet Eren ile sıkıntılar yaşamamak için Tanju Özcan ile iletişim kurmak zorunda kaldım. Hatta Tanju Özcan benimle WhatsApp üzerinden arama ve mesajlar ile iletişim kurmaya çalıştığında ben bunlara cevap vermiyordum. Bunun üzerine şoförü Suat beni arayarak, 'Başkan sana mesaj attı, ona cevap ver' dedi. Başkanın bu zorlama ilişkileri sırasında şoförü Suat'ta sürekli aktif bir şekilde işin içindeydi. Kaldığımız yere beni Tanju Özcan'ın şoförü götürdü. Orada alkol alırken Tanju Özcan'la birlikte olduk." diye ifade verdiği öğrenildi.

Savunmaların ve tanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Eren Akgüney'in tahliyesine hükmetti. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşma 4 Mayıs tarihine ertelendi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tanju Özcan'ın Şantaj Davasında İlk Duruşma - Son Dakika

SON DAKİKA: Tanju Özcan'ın Şantaj Davasında İlk Duruşma - Son Dakika
