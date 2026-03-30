Tanju Özcan'ın Tutukluluğu Devam Edecek

30.03.2026 17:42
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutukluluk hali değerlendirme duruşmasında tutukluluğu sürdürülecek.

BOLU Belediye Başkanı iken 'İcbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında görevden alınan Tanju Özcan'ın tutukluluk hali değerlendirme duruşmasında tutukluluğunun devamına karar verildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, 28 Şubat'ta 'İcbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Tanju Özcan ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can 2 Mart'ta tutuklandı. 11 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılırken, Tanju Özcan ve Süleyman Can görevlerinden de uzaklaştırıldı.

Özcan ve Can için Bolu 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nde tutukluluk değerlendirme duruşması yapıldı. Duruşmaya şüphelilerin avukatları katıldı. Mahkeme, 2 şüpheli hakkında da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Tutuklu bulunan şüpheliler Süleyman Can ve Tanju Özcan'ın üzerlerine atılı suçu işlediğine dair soruşturma dosyasında yer alan market yetkililerinin birbirleri ile uyumlu ve örtüşen beyanları, reklam sözleşmeleri ile yapılmış ödemeler, sözleşme imzalamak istemeyen marketlere yapılan denetim ve bu denetim sonucu uygulanan idari yaptırım kararları dikkate alındığında marketlerin Bolu Bel. A.Ş. ile reklam sözleşmesi imzalaması için market yetkililerine icbarda bulunduklarına ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, şüphelilerin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suç için yasada öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, soruşturma dosyasında yer alan beyanların içeriği, şüphelilerin beyanda bulunan mağdur ve tanıklar üzerinde baskı kurarak delilleri karartma şüphesinin bulunması, delillerin toplanma aşamasında olması, tutuklama kararında belirtilen gerekçelerin varlığını sürdürüyor oluşu dikkate alındığında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının talebinin kabulü ile şüphelilerin 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçundan ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına."

Haber-Kamera: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: DHA

