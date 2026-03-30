Tanju Özcan\'ın tutukluluğuna devam kararı verildi

Bolu'da yürütülen irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında mahkeme ara kararını verdi. Yapılan değerlendirme sonucunda, her iki ismin de tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

SORUŞTURMA 28 ŞUBAT'TA BAŞLATILDI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28 Şubat'ta başlatılan soruşturma kapsamında, kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak haksız menfaat sağlamaya zorlaması (irtikap) suçlamasıyla belediyeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Tanju Özcan ve Süleyman Can, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAZI ŞÜPHELİLERE EV HAPSİ VE ADLİ KONTROL

Soruşturma kapsamında, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ev hapsi kararı verilirken, diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Tutuklu bulunan Özcan ve Can için görülen ara karar duruşmasında, sanık avukatları itirazlarını mahkemeye sundu. Kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmada mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve tutuklama gerekçelerinin devam ettiği kanaatine vardı.

Mahkeme, her iki ismin de tutukluluk halinin sürmesine karar verdi.