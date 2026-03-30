Tanju Özcan'ın tutukluluğuna devam kararı verildi
Tanju Özcan'ın tutukluluğuna devam kararı verildi

30.03.2026 17:10
Bolu'da belediyeye yönelik yürütülen irtikap soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında mahkeme iki ismin de tutukluluk halinin devamına karar verdi. Soruşturma kapsamında, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ev hapsi kararı verilirken, diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu'da yürütülen irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında mahkeme ara kararını verdi. Yapılan değerlendirme sonucunda, her iki ismin de tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

SORUŞTURMA 28 ŞUBAT'TA BAŞLATILDI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28 Şubat'ta başlatılan soruşturma kapsamında, kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak haksız menfaat sağlamaya zorlaması (irtikap) suçlamasıyla belediyeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Tanju Özcan ve Süleyman Can, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAZI ŞÜPHELİLERE EV HAPSİ VE ADLİ KONTROL

Soruşturma kapsamında, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ev hapsi kararı verilirken, diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Tutuklu bulunan Özcan ve Can için görülen ara karar duruşmasında, sanık avukatları itirazlarını mahkemeye sundu. Kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmada mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve tutuklama gerekçelerinin devam ettiği kanaatine vardı.

Mahkeme, her iki ismin de tutukluluk halinin sürmesine karar verdi.

Kaynak: DHA

Süleyman Can, Tanju Özcan

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı
Galatasaray’ın transferdeki büyük aşkı Galatasaray'ın transferdeki büyük aşkı
Türkiye Kupası Kürek Yarışları’nda birinci Fenerbahçe Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda birinci Fenerbahçe
Görevinden istifa eden Yönter’den ’kara kaplı defterli’ Bahçeli paylaşımı Görevinden istifa eden Yönter'den 'kara kaplı defterli' Bahçeli paylaşımı
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi Diyaloglara dikkat Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat

17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel’e yarım milyonluk dava
Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel'e yarım milyonluk dava
17:24
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
17:13
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
16:49
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
16:27
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
15:46
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
