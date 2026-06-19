Tanker Kazası: Şoför Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde şoförünün kontrolünü kaybettiği bitkisel yağ yüklü tanker, bariyerlere çarptı. Kazada, tanker şoförü Mustafa A. (48) yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Güneykestane Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl yönünde Mustafa A.'nın kontrolünü yitirdiği 35 BMY 240 plakalı bitkisel yağ yüklü tanker, bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tanker şoförü Mustafa A., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan tanker şoförünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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