Tanluzhe 1A ana uydusuyla birlikte 4 gökbilim uydusu Ciuçüen'den uzaya fırlatıldı - Son Dakika
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Tanluzhe 1A ana uydusuyla birlikte 4 gökbilim uydusu Ciuçüen'den uzaya fırlatıldı

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Çin, Uzayın Kökenleri Araştırma Programı kapsamında geliştirilen Tanluzhe 1A, 1B, 1C ve 1D uydularını Long March 2D ile Ciuçüen'den fırlattı. Fırlatma, Long March roketleriyle yapılan 677'nci taşıma görevi oldu; uydular iki yıl yörüngede kalacak.

Çin gökbilim araştırmalarında kullanılacak gözlem ve ölçüm donanımları taşıyan 4 uyduyu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, Tanluzhe 1A, 1B, 1C ve 1D uyduları, Long March 2D roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların planlanan konumlara ulaştığı fırlatma, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 677'nci taşıma görevi oldu.

Çin Bilimler Akademisi tarafından, "Uzayın Kökenleri Araştırma Programı" kapsamında geliştirilen uydulardan ilki, ana sistem uydusu Tanluzhe 1A, geniş alan gama ışını teleskobu, manyetik alan ve hız alanı görüntüleyicisi, üst atmosfer lazer görüntüleyicisi, plazma ölçer ve uzay meteorolojisi gözlem aracı gibi araştırma donanımları taşıyor.

Tanluzhe 1B, 1C ve 1D uydularının ise ana uydudan ayrı olarak düşük frekans radyo interferometresi gözlemleri yapması planlanıyor.

Güneş Eş Zamanlı Yörüngede iki yıl faaliyet gösterecek uyduların, gelecekteki uzay araştırmalarında kullanılacak teknolojilerin geçerliliğini teyit etmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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