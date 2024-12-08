Tanrıkulu: Barış İçin Kaygılarımız Var - Son Dakika
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Tanrıkulu: Barış İçin Kaygılarımız Var

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CHP'li Tanrıkulu, Suriye'deki gelişmelerin bölge halkını kaygılandırdığını ve barış çağrısı yaptı.

08.12.2024 17:11
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(DİYARBAKIR) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Suriye'deki gelişmelere ilişkin bölge halkını kaygılandırdığını belirterek "Hem burada bir barış inşa edilsin hem de Suriye'de. Gerçekten Suriye'deki halkların iradesine uygun barış içinde bir rejim inşa edilsin ve herkesin kaygısı yani insanların ölmediği bir ortam, bir coğrafya, kaygı bu. Bu kaygıyı ben de paylaşıyorum" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, merkez Bağlar ilçesindeki semt pazarını gezdi. Pazar esnafı ve yurttaşların sorunlarını dinleyen Tanrıkulu, kilo ile alınan ürünlerin artık taneyle alındığını belirterek, hem esnaf hem de yurttaşın mutsuz olduğunu ifade etti.

Semt pazarında gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Tanrıkulu, Suriye'de yaşanan gelişmelerin bölge halkını da kaygılandırdığını söyledi. Suriye'de halkların iradesine uygun bir rejimin inşa edilmesi gerektiğini belirten Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Semt pazarındayız. Yurttaşların alım gücü yok. Yoksulluk diz boyu. Emekliler, yurttaşlarımız mutsuz. Esnaf şikayetçi. İnsanlar alışveriş yapamıyorlar. Pazar çantalarını dolduramıyorlar. Bir kilo alacaklarına, yarım kilo alıyorlar. Hatta taneyle alıyorlar. Böyle bir durum var pazarda. Asgari ücretin yükselmesi konusunda büyük talepler var. Ama aynı zamanda bugüne, gündeme ilişkin kaygıları var. Yanı başımızda Suriye'de savaş var. Yeni bir rejim orada inşa edildi. Tabii ki yurttaşlarımızın kaygısı orada yaşayan bütün insanlarla ilgili ama aynı zamanda da akrabalarımız olan, akrabaları olan, hemen sınırın diğer tarafında yaşayan Kürtlerle ilgili, Rojava'yla ilgili, onlarla ilgili kaygılılar. Bugün iki tane pazar gezdim. Dört taziyeye gittim. Konuşulan konular bunlar aynı zamanda. Evet yoksulluk, alım gücü gündem ama Suriye'deki yeni gelişme, oradaki akrabalarımız, akrabaları yurttaşlarımızın geleceği konusunda endişeliler. Dolayısıyla beklentiler büyük. Yeni bir barış olsun, hem burada bir barış inşa edilsin hem de Suriye'de. Gerçekten Suriye'deki halkların iradesine uygun barış içinde bir rejim inşa edilsin ve herkesin kaygısı yani insanların ölmediği bir ortam, bir coğrafya, kaygı bu. Bu kaygıyı ben de paylaşıyorum. Bu duyguyu ben de paylaşıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Erdoğan'ın Suriye'yle ilgili bir politika, yeni bir politika inşa edecekse buradaki yurttaşların kaygısını, endişesini ve duygusunu mutlaka anlaması lazım. Bu duyguyla ortak olması lazım."

Kaynak: ANKA

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