Tanrıkulu'ndan Camiler İçin Hızlandırma Çağrısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Tanrıkulu, Diyarbakır'daki tarihi camilerin tadilatının hızlandırılmasını istedi.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tadilatı süren tarihi camilerde incelemelerde bulunarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çalışmaların hızlandırılması çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları devam eden Melik Ahmet Camii ile Parla Sefa Camii'nin önünde açıklama yaptı. Tanrıkulu, özellikle deprem sonrası tadilata alınan camilerin uzun süredir kapalı olduğunu belirterek, çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

Sur ilçesinde bulunan ve halk arasında "Palo Camisi" olarak bilinen Parla Sefa Camii'nin yaklaşık üç yıldır tadilatta olduğunu belirten Tanrıkulu, bu durumdan hem mahalle sakinlerinin hem de esnafın şikayetçi olduğunu ifade etti. Tanrıkulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tadilat ve onarım çalışmalarının hızlandırılması çağrısında bulundu.

Parla Sefa Camii'nin yüzyıllardır ibadete açık tarihi bir yapı olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, depremde hasar gördüğü için onarıma alındığını ancak sürecin uzadığını belirtti. Tanrıkulu, caminin bir an önce tamamlanarak yeniden ibadete açılmasının beklendiğini dile getirdi.

Tanrıkulu, ayrıca Sur ilçesinde bulunan ve 1580'li yıllarda inşa edilen Melek Ahmed Paşa Camii'nde de incelemelerde bulundu. Halk arasında Melik Ahmet Camii olarak bilinen yapıda kapsamlı bir onarım çalışmasının yürütüldüğünü ifade eden Tanrıkulu, çalışmaların kısa süre içinde tamamlanarak caminin yeniden ibadete açılmasının beklendiğini söyledi.

Onarım sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Tanrıkulu, tarihi yapıların korunmasının ve ibadete açık tutulmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 00:02:12. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.