Tanrıkulu'ndan Diyarbakır'daki Afet Alanlarına İtiraz
Tanrıkulu'ndan Diyarbakır'daki Afet Alanlarına İtiraz

30.03.2026 21:36
CHP'li Tanrıkulu, Diyarbakır'daki afet toplanma alanlarının yapılaşmaya açılmasını Meclis'e taşıdı.

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da afet toplanma alanı olarak kullanılan bazı bölgelerin yapılaşmaya açıldığı iddialarını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Tanrıkulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, özellikle Diyarbakır'da deprem riski ve yapı stokunun durumu nedeniyle afet hazırlıklarının hayati önemde olduğunu vurguladı. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş Depremleri sonrasında toplanma alanları ve yeşil alanların korunmasının kritik hale geldiğini belirtti.

Önergede, Diyarbakır Stadyumu ile Park 75 çevresinde yer alan yaklaşık 1.337 dönümlük alanın "rezerv yapı alanı" ilan edilerek yapılaşmaya açılmasının planlandığı iddialarına dikkat çekildi. Söz konusu alanın afet anında toplanma alanı işlevi gördüğü ifade edilirken, bu tür alanların imara açılmasının kamu güvenliği ve ekolojik denge açısından risk oluşturduğu kaydedildi.

Tanrıkulu, Bakan Kurum'a yönelttiği 18 soruda; Diyarbakır'daki mevcut afet toplanma alanlarının sayısı ve büyüklüğünden, söz konusu alanın imar planındaki statüsüne; rezerv alan ilan edilip edilmediğinden, alınan kararların dayanaklarına kadar birçok başlıkta ayrıntılı bilgi talep etti.

Önergede ayrıca, son 5 yılda kaldırılan toplanma alanları, yeşil alanların imara açılması, olası deprem senaryolarına göre kapasite planlaması ve vatandaşların mülkiyet haklarının nasıl korunacağı gibi konular da gündeme getirildi.

Kaynak: ANKA

