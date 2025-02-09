Tanrıkulu'ndan Gözaltılarla İlgili Soru Önergesi - Son Dakika
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Tanrıkulu'ndan Gözaltılarla İlgili Soru Önergesi

CHP'li Tanrıkulu, Birgün Gazetesi'ndeki gazetecilerin gözaltına alınmasını Meclis gündemine taşıdı.

09.02.2025 13:39
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(ANKARA)- CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Birgün Gazetesi'ndeki gazetecilerin gözaltına alınmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soru önergesi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Birgün Gazetesi'nin Web Yayın Koordinatörü Uğur Koç ve Web Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir!in gözaltına alınmasına ilişkin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Tanrıkulu, soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:

"BirGün Gazetesi Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile Birgun.net Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in makam odasında yaptığı ziyaretle ilgili haber nedeniyle gözaltına alınmıştır. Bu durum basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti açısından ciddi endişelere yol açmaktadır."

Sezgin Tanrıkulu, Bakan Tunç'un yanıtlaması istemiyle şu soruları sıraladı:

"Söz konusu gazeteciler hangi gerekçeyle ve hangi hukuki dayanağa göre gözaltına alınmıştır? Bir başka gazete aynı haberi yapmasına rağmen herhangi bir işlem yapılmamış olmasının gerekçesi nedir? Gazetecilerin gözaltına alınmasının, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı açısından doğurduğu sakıncalar değerlendirilmiş midir? Hükümetiniz, basın mensuplarının görevlerini özgürce yapabilmesi için ne tür önlemler almayı planlamaktadır? Türkiye'de basın mensuplarına yönelik gözaltı ve soruşturmaların sayısı nedir? Bu tür işlemler son 5 yılda nasıl bir artış göstermiştir?"

Ne Olmuştu?

Birgün Gazetesi Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i makamında ziyaret etmesini haberleştirmeleri gerekçesiyle Birgün Gazetesi'nin Web Yayın Koordinatörü Uğur Koç ve Web Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir, 8 Şubat 2025 günü gözaltına alındı.

Şimşek'in, Gürlek'i ziyareti Sabah Gazetesi'nde de "Sabah'tan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ziyaret" başlığı ile haberleştirilmişti.

Kaynak: ANKA

Milletvekili, İstanbul, Politika, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanrıkulu'ndan Gözaltılarla İlgili Soru Önergesi - Son Dakika

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