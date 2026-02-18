Tanrıkulu'ndan Özelleştirme Soruları - Son Dakika
Tanrıkulu'ndan Özelleştirme Soruları

18.02.2026 12:37
CHP'li Tanrıkulu, köprü ve otoyol özelleştirmeleri hakkında Bakan Şimşek'e sorular yöneltti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, "Köprü ve otoyolların özelleştirilmesi halinde Hazine'nin vazgeçeceği toplam gelir tutarı hesaplanmış mıdır? Özelleştirme kapsamında döviz cinsinden garanti verilmesi planlanmakta mıdır? Özelleştirme işlemi sonucunda kamu gelirlerinde kalıcı azalış öngörülmekte midir?" sorularını sordu.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, köprü ve otoyol özelleştirmelerine ilişkin kamuoyuna yansıyan haberleri Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Tanırkulu, önergenin gerçekesinde, "Son dönemde kamu mülkiyetinde bulunan köprü ve otoyolların özelleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğüne ilişkin bilgiler kamuoyuna yansımıştır. Kamuya ait gelir getirici altyapı varlıklarının özelleştirilmesi, genel bütçe gelirleri, kamu mali dengesi, kamu borçlanma ihtiyacı ve geleceğe yönelik mali yükümlülükler açısından doğrudan sonuç doğurmaktadır" dedi.

CHP'li Tanrıkulu'nun Bakan Şimşek'e soruları ise şöyle:

"Kamu mülkiyetinde bulunan köprü ve otoyolların özelleştirilmesine ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen herhangi bir mali analiz, fizibilite raporu veya gelir projeksiyonu çalışması yapılmış mıdır? Yapılmış ise söz konusu mali analiz raporlarında özelleştirme öncesi mevcut gelir projeksiyonu, özelleştirme sonrası beklenen kamu geliri, kamu gelir kaybı veya kazancı öngörüsü ne kadardır? Özelleştirilmesi planlanan köprü ve otoyolların son 15 yıl içerisinde, yıllar itibarıyla genel bütçeye sağladığı gelir tutarı nedir? Bu köprü ve otoyolların mevcut durumda kamu mülkiyetinde kalması halinde önümüzdeki 10 yıl, 25 yıl ve 49 yıl için öngörülen toplam gelir tutarı nedir? Özelleştirme halinde kamuya sağlanması planlanan toplam özelleştirme geliri tutarı nedir? Bu gelir tutarıyla kamu mülkiyetinde kalması halinde elde edilmesi öngörülen toplam gelir arasında fark hesaplanmış mıdır? Hesaplanmış ise fark tutarı nedir?"

"Özelleştirme halinde garanti ödemesi söz konusu olacak mıdır? "

Özelleştirme halinde Hazine'nin vazgeçeceği toplam gelir tutarı hesaplanmış mıdır? Özelleştirme halinde Hazine'nin herhangi bir garanti ödemesi, gelir garantisi, araç geçiş garantisi veya döviz bazlı yükümlülük üstlenmesi söz konusu olacak mıdır? Söz konusu özelleştirme işlemi kapsamında Hazine tarafından üstlenilecek herhangi bir koşullu yükümlülük bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise bu yükümlülüklerin toplam tutarı ve süresi nedir? Özelleştirme işlemi sonucunda elde edilmesi planlanan gelir tutarı hangi bütçe kalemi altında muhasebeleştirilecektir? Bu gelirlerin bütçe açığının finansmanında, borç geri ödemesinde, cari harcamalarda kullanılması planlanmakta mıdır? Özelleştirme gelirlerinin Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan'daki projeksiyonlara etkisi nedir? Özelleştirme işleminin genel devlet borç stokuna etkisine ilişkin yapılmış bir analiz mevcut mudur?

"Özelleştirme işlemlerinin etki analizi raporu bulunmakta mıdır?"

Özelleştirme kapsamına alınan köprü ve otoyolların bugünkü net bugünkü değer (NPV) hesaplaması yapılmış mıdır? Yapılmış ise bu değer nedir? Özelleştirme kapsamında döviz cinsinden garanti verilmesi planlanmakta mıdır? Döviz bazlı garanti verilmesi halinde kur riskinin Hazine'ye olası maliyetine ilişkin bir hesaplama yapılmış mıdır? Özelleştirme işlemlerine ilişkin olarak Sayıştay'ın görüşü alınmış mıdır? Özelleştirme işlemlerinin kamu maliyesine uzun vadeli etkisine ilişkin hazırlanmış etki analizi raporu bulunmakta mıdır? Özelleştirme işlemlerine ilişkin olarak Hazine tarafından üstlenilecek doğrudan veya dolaylı herhangi bir mali yükümlülük bulunmakta mıdır? Bu özelleştirme işlemlerinin merkezi yönetim bütçesi gelirleri içindeki payına ilişkin bir projeksiyon yapılmış mıdır? Özelleştirme işlemi sonucunda kamu gelirlerinde kalıcı azalış öngörülmekte midir?"

Kaynak: ANKA

