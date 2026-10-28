Tanzanya'da 223 milyar fit küplük doğal gaz rezervi keşfedildi - Son Dakika
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Tanzanya'da 223 milyar fit küplük doğal gaz rezervi keşfedildi

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Tanzanya'nın Mtwara bölgesindeki Mnazi koyu sahasında yaklaşık 223 milyar fit küplük doğal gaz rezervi keşfedildi. Ülkede 2015'ten bu yana kaydedilen ilk keşif olan rezervin ticari üretime Kasım 2026'da başlaması hedefleniyor.

Tanzanya'da, 10 yılı aşkın aranın ardından ilk kez yeni bir doğal gaz rezervi keşfedildiği bildirildi.

Tanzanya Enerji Bakanlığı ile Fransız enerji şirketi Maurel & Prom (M&P) tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Mtwara bölgesinde yer alan Mnazi koyu sahasında arama çalışmaları yürütülen "Kasa-1X ST2" kuyusunda doğal gaz rezervine ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, sahada tespit edilen rezervin yaklaşık 223 milyar fit küp (bcf) hacminde olduğunun tahmin edildiği ve bunun ülkede 2015'ten bu yana kaydedilen ilk doğal gaz keşfi olma özelliği taşıdığı kaydedildi.

Söz konusu keşfin Tanzanya Petrol Geliştirme Şirketi (TPDC) ortaklığıyla işletilen mevcut üretim altyapısına hızla entegre edilebileceği vurgulanırken, ticari üretime Kasım 2026 itibarıyla başlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Yeni rezervin, Tanzanya'nın iç piyasadaki enerji arz güvenliğini güçlendirmesinin yanı sıra ülkenin uzun vadeli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı ve sanayileşme projelerine de ivme kazandırması bekleniyor.

Kaynak: AA
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