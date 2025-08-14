Tanzanya'da Altın Madeni Çöktü

Tanzanya'nın Shinyanga bölgesinde özel bir şirkete ait altın madeninin çökmesi sonucu 22 kişinin göçük altında kaldığı, 3 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin Shinyanga bölgesindeki Wachapakazi Altın Madeni dün çöktü.

Madenin çökmesi sonucu 22 kişi göçük altında kaldı.

Emniyet yetkilisi Julius Mtatiro, maden sahasının bakım çalışmaları sırasında çökme meydana geldiğini söyledi.

Enkaz altındaki 22 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Mtatiro, olaydan yaklaşık 32 saat sonra 3 mühendisin kurtarıldığını ifade etti.