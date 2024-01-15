Tanzanya\'da altın madeni çöktü, 22 madenci hayatını kaybetti

SIMIYU, 15 Ocak (Xinhua) -- Tanzanya'nın kuzeyindeki Simiyu bölgesinde Cumartesi sabahı bir altın madeninin çökmesi sonucu 22 madencinin hayatını kaybetmesinin ardından söz konusu maden geçici olarak kapatıldı.

Maden Bakanı Anthony Mavunde, Pazar günü Bariadi bölgesindeki Ikinabushu'da halka hitap ettiği konuşmasında altın madeninin kapatıldığını duyurdu.

Bakan, maden uzmanlarının detaylı bir değerlendirme yapacağını ve o tarihe kadar madenin kapalı kalacağını belirtti.

Mavunde, "Sayın Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, 22 madencinin ölümü nedeniyle taziye dileklerini iletti" dedi.

Simiyu Bölge Komiseri Yahaya Nawanda Cumartesi günü yaptığı açıklamada, aynı gün sabah 05.00 sularında altın madeninin çökmesi sonucu 22 madencinin hayatını kaybettiğini belirterek, göçüğün devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Simiyu Bölge Polis Komiseri Edith Swebe ise Cumartesi gecesi madenin temizlendiğinin teyit edilmesinin ardından, sağ kalanları ve cansız bedenleri arama ve kurtarma çalışmalarının durdurulduğunu açıklamıştı.