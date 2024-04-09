Tanzanya'da şiddetli yağışlar sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti

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DODOMA, 9 Nisan (Xinhua) -- Tanzanya'nın farklı bölgelerinde yedi gündür devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde en az 12 çocuk ile 3 yetişkin hayatını kaybetti.

Tanzanya Polis Gücü Sözcüsü David Misime, afetleri tetiklemeye devam eden yağışlardan çocuklarını korumaları için ebeveynlere ve velilere çağrıda bulundu.

Misime ayrıca dini liderlere, öğretmenlere ve diğer bireylere, çocukların yağış sırasında ani sel baskınlarının oluşmasına müsait alanlarda oynamasını önleme çağrısı yaptı.