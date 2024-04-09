Tanzanya'da şiddetli yağışlar sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti

DODOMA, 9 Nisan (Xinhua) -- Tanzanya'nın farklı bölgelerinde yedi gündür devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde en az 12 çocuk ile 3 yetişkin hayatını kaybetti.
Tanzanya Polis Gücü Sözcüsü David Misime, afetleri tetiklemeye devam eden yağışlardan çocuklarını korumaları için ebeveynlere ve velilere çağrıda bulundu.
Misime ayrıca dini liderlere, öğretmenlere ve diğer bireylere, çocukların yağış sırasında ani sel baskınlarının oluşmasına müsait alanlarda oynamasını önleme çağrısı yaptı.
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Bursa'da bir işveren, ekonomik zorluk yaşayan ailelerin elektrik faturalarını ödeyerek 400 hanenin 600 faturasını kapattı. Yardımsever iş insanı, Uludağ Elektrik şirketinden ödeme güçlüğü yaşayan ailelerin tespit edilmesini talep etti ve toplamda 200 bin TL'lik bir tutar fatura ödemelerinde kullanıldı.
Erzurum Lala Mustafa Paşa Camii'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi gösterilirken, Ramazan'ın son teravih namazı sonrası duygu dolu anlar yaşandı. Namaz sonrası tekbirlerle ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşların heyecanı gözlerden kaçmadı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Yenimahalle muhtarlığı, 67 yıldır Batur ailesinde bulunuyor. Baba Ali Raif Batur'un vefatından sonra oğlu Orhan Batur, 32 yıldır muhtarlık görevini sürdürüyor. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde tekrar muhtar seçilen Batur, 7 dönemdir bu göreve seçilme başarısı gösterdi. Batur, kendisinden sonra da Batur ailesinden birisinin bu görevi sürdüreceğini belirtiyor. Muhtarlık geleneği bize babadan kalma diyen ağabey Kahraman Batur da, bu görevi sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti. Mahalle sakinleri ise Orhan Batur'un tekrar seçilmesinden mutlu olduklarını ve hizmetinin devam edeceğine inandıklarını dile getirdi.
Çorum'dan bayram tatili için Amasya'ya gitmek isteyen iki arkadaşın bulunduğu hafif ticari araç, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, yolcu ağır yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, sürücünün cenazesi otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ramazan Bayramı öncesi birçok gelenek yok olurken, bayram öncesi tıraş geleneği devam ettiği için berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Fırınlarda baklava yaptırma, çocukların kapı kapı dolaşarak şeker toplama gibi gelenekler ise yok olmaya yüz tutmuş durumda. Bayram öncesi tıraş olmanın bayram geleneklerinin en başında geldiği belirtilirken, berberlerde randevu sistemi uygulanmaya başlandığı da ifade edildi.
Çorum'un Kale Mahallesi Salı Pazarı'nda iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 8 kişi darp edilerek, 1 kişi de bıçaklanarak yaralandı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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