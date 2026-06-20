Tanzanya'nın Fil Nüfusu Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tanzanya'nın Fil Nüfusu Artıyor

Tanzanya\'nın Fil Nüfusu Artıyor
20.06.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tanzanya'da fil sayısı 66.714'e yükselerek 2014'teki 46.408 seviyesinin üstüne çıktı.

DARÜSSELAM, 20 Haziran (Xinhua) -- Tanzanya'nın fil popülasyonu, 2024/2025 ulusal yaban hayatı sayımı sonuçlarına göre 66.714'e yükseldi. Bu sayı 2014 yılında 46.408 seviyesindeydi.

Doğal Kaynaklar ve Turizm Bakanı Ashatu Kijaji cuma günü ülkenin kuzeyindeki Arusha kentinde yaptığı açıklamada, son on yılda fil sayısında kaydedilen artışın, hükümetin 2015'ten bu yana kaçak avcılığı engellemek ve yaban hayatı yönetimini güçlendirmek amacıyla uygulamaya koyduğu kararlı önlemler sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Bakan, bu durumun paydaşlarla işbirliği içinde hayata geçirilen koordineli koruma stratejilerinin etkinliğini de ortaya koyduğunu vurguladı.

Kijaji, yaklaşık 130.000 fil bulunan Botsvana ve yaklaşık 100.000 file sahip Zimbabve'nin ardından Tanzanya'nın Afrika'da en fazla file ev sahipliği yapan üçüncü ülke konumunda olduğunu ifade etti.

Tanzanya Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü Araştırma Direktörü Julius Keyyu ise ülkedeki fil nüfusunun yaygın kaçak avcılık nedeniyle 2005 yılı öncesindeki yaklaşık 134.000 seviyesinden 2014'te 46.408'e kadar keskin şekilde gerilediğini söyledi.

Yapılan müdahalelerle bu eğilimin tersine çevrildiğini ve mevcut toparlanmanın sağlandığını kaydeden Keyyu, "Fil sayıları geçmişteki seviyelerle kıyaslandığında halen düşük. Çatışmaların büyük bölümü ise insanların yaban hayatı yaşam alanları üzerindeki baskısının artmasından kaynaklanıyor" dedi.

Kaynak: Xinhua

Tanzanya, Güncel, Çevre, Yaşam, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanzanya'nın Fil Nüfusu Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım’ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde
Özgür Özel’den sürpriz hamle Mitingler rafa kalktı Özgür Özel'den sürpriz hamle! Mitingler rafa kalktı
Kırıkkale’de Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu Kırıkkale'de Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu
Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li vekillere mektup Birlik ve beraberlik çağrısında bulundu Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillere mektup! Birlik ve beraberlik çağrısında bulundu
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı 37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı
Acun Ilıcalı’nın takımı lige dev maçla başlıyor İlk rakip Manchester United Acun Ilıcalı'nın takımı lige dev maçla başlıyor! İlk rakip Manchester United
İBB yönetici Erhan Karaal’I kaçıranlar tanıdık çıktı Bomba detaylar İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar
Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket

11:53
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
11:24
A Milli Futbol Takımımızın elenmesinin ardından Hacıosmanoğlu’ndan ilk görüntü
A Milli Futbol Takımımızın elenmesinin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
11:06
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
11:01
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...
10:34
Özgür Özel cephesinden çok konuşulacak Mansur Yavaş iddiası: 1 ay sonrayı bekleyin
Özgür Özel cephesinden çok konuşulacak Mansur Yavaş iddiası: 1 ay sonrayı bekleyin
10:31
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
09:55
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
09:40
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu’nu çileden çıkaran soru
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
09:18
Hacıosmanoğlu’nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 12:09:44. #7.12#
SON DAKİKA: Tanzanya'nın Fil Nüfusu Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.