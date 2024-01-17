Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, AA Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Akdemir, ziyarette, AA'nın yurt içi ve yurt dışında yaptığı haberlerle örnek olmaya devam ettiğini söyledi.

AA'nın tarihten aldığı misyonu gururla taşımaya devam ettiğini vurgulayan Akdemir, AA çalışanlarını tebrik etti.

AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran da çalışmaları hakkında bilgi verdi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akdemir, ziyaretin anısına Baran'a Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın tuğrasının yer aldığı tablo armağan etti.

Ziyarette, Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Ahmet Özden, Destek İşleri Şube Müdürü Yıldırım Torlak da yer aldı.