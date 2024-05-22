Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 177. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 177. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü\'nün 177. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Düzce'de kortej yürüyüşü düzenlendi. Belediye önünde toplanan grup, Anıtpark Meydanı'na kadar bayraklar ve pankartlar eşliğinde yürüdü. Meydanda sergi gezildi ve vatandaşlara lokma ikram edildi. Yürüyüşe, Vali Selçuk Aslan, Tapu ve Kadastro yetkilileri, öğrenciler ve çalışanlar katıldı.

22.05.2024 10:05
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Düzce'de kortej yürüyüşü düzenlendi.

Belediye önünde toplanan grup, ellerinde bayraklar ve pankartlarla Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada eski evkaf defteri ve hudutname sayfaları ile harita, vakfiye ve tuğraların yer aldığı sergi gezildi, vatandaşlara lokma ikram edildi.

Yürüyüşe, Vali Selçuk Aslan, Ankara Tapu Kadastro 1. Bölge Müdürlüğü Tapu Şube Müdürü Deniz Say, Düzce Tapu Müdürü Gülsen Sağlam, Düzce Kadastro Müdürü Cihat Bilgehan Yalçın, Düzce Emlakçılar Odası üyeleri, Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile tapu ve kadastro çalışanları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 177. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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