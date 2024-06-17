Taraklı'da çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü.
Hacıyakup Mahallesi Kilhamamı mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Köylülerin su tankerleriyle söndürmeye çalıştığı yangın, rüzgarın etkisiyle daha da büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Taraklı Belediyesi İtfaiyesi ile Geyve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
Ekiplerce kısa sürede kontrol altına alınan yangında, 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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