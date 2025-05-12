Taraklı'da Dijital Merkez Açıldı - Son Dakika
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Taraklı'da Dijital Merkez Açıldı

Taraklı\'da Dijital Merkez Açıldı

Taraklı'da açılan Dijital Merkez, kadın girişimcilere e-ticaret imkanı sunarak yerel kalkınmayı destekliyor.

12.05.2025 17:54
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Trendyol, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) işbirliğinde yürütülen "Yarının Köyleri" kırsal kalkınma projesiyle açılan Dijital Merkezi'nin 6 aylık süreci değerlendirildi.

Taraklı Fenerli Konak'ta düzenlenen törende, dijital okuryazarlık, dijital yetkinlikler, yapay zeka okuryazarlığı, Trendyol'da mağaza açma ve satış teknikleri, e-ticaret, etkili sunum ve hitabet eğitimlerinin yanı sıra çocuklara yönelik robotik ve kodlama programları ile kadın üreticilerin güçlenmesine yönelik faaliyetler anlatıldı.

Proje kapsamında açılan Taraklı Dijital Merkezi'nde çoğu kadın 150 kişinin eğitim almasının yanı sıra ilçedeki üreticilerin enginar, reçel, turşu, kurutulmuş meyve, sebze, şerbet ve mantı gibi yöresel tatları; ahşap işçiliği, ahşap yakma, amigurumi ve kanaviçe gibi el işi ürünleri ulusal ve uluslararası pazarlarda alıcı buluyor.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Dominguez, programda yaptığı konuşmada, merkezin ilçede açılmasından dolayı çok memnun olduğunu dile getirerek, projeyi Türkiye genelinde daha da genişletme planlarının bulunduğunu söyledi.

Mirasın korunmasına katkıda bulunduklarını ve kırsal alanlara ulaşmak için teknoloji fırsatlarını teşvik ettiklerini anlatan Dominguez, "Taraklı vatandaşlarına dijital pazara erişim sağlayacak ve yerel girişimciler için ekonomik büyümeyi teşvik edecektir. Bu girişim, seçilen köyleri dijital teknolojilerle, yerel ürünler için pazarları genişletme eğitimi, dijital tarımı teşvik etme ve yeni ekonomik fırsatlarla donatıyor." diye konuştu.

"Kadın girişimcilerimiz emeklerini Türkiye'nin tamamıyla buluşturma imkanı bulacak"

Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Dairesi Başkanı Çağatay Yasin Karaboğa da e-ticaretin, geleneksel ticaretin sınırlarını genişleten, zaman ve mekan kısıtlarını ortadan kaldıran, büyükşehirler ile küçük şehirler arasındaki ticaret farkını azaltan, bir ülkenin kalkınmasında önemli etkileri olan ticaret türü olduğuna değindi.

"Yarının Köyleri" projesinin kırsalda fırsat eşitliğini desteklediğine işaret eden Karaboğa, "2024 yılı verilerine göre ticaret yapan esnaf işletmelerin yüzde 27,2'si kadınlara, yüzde 72,8'i erkeklere aittir. Sakarya özelinde 2024'te e-ticaret yapan işletme sayımız 2023 yılına göre yüzde 17 oranında artmış durumda ancak ilin e-ticaret alışlarındaki artış, e-ticaret satışlarından bir miktar fazla artmış ve Sakarya ilimizde elektronik ticaret uyum endeksi sırasını bulmuştur. Böyle kurumların, yapıların, projelerin faydası hem Sakarya'nın uyum endeksini daha ileri taşıyacak hem de kadın girişimcilerimiz emeklerini, alın terini Türkiye'nin tamamıyla buluşturma imkanı bulacaktır." dedi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ise projeyi, "Sakarya'da yeni nesli yeni dünyaya hazırlayan" bir çalışma olarak tanımladığını belirtti.

Kültürel mirasın teknolojiyle buluşturulduğuna dikkati çeken Akgün, "Özellikle tarihi Fenerli Konağımızın, ilçemizin ve ilçemizdeki çocukların yeni nesil teknolojileri yakalayabilmesi açısından değerlendirilmesi, projeyi bizler için çok daha anlamlı kılmaktadır. Taraklı gibi tarihi ve kültürel mirası güçlü ilçelerimizin teknolojiyle buluşarak geleceğe hazırlanması, hem yerel kalkınma hem de bölgenin sürdürülebilir gelişimi adına büyük fırsattır. Trendyol ve UNDP'nin güçlü destekleriyle Sakarya'da hep birlikte ortaya koyduğumuz bu modelin, Türkiye'ye örnek teşkil ederek yerel bölgelerde dijital dönüşümün başarılı örneği olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin de kırsalda sürdürülebilir kalkınmanın doğru işbirlikleriyle mümkün olduğunu vurgulayarak, "Trendyol olarak teknoloji ve veri odaklı yaklaşımımızı toplumsal fayda yaratmak için de kullanıyoruz. Kasım ayında faaliyete geçen Taraklı Dijital Merkezimiz, yalnızca bir eğitim ve üretim noktası değil, aynı zamanda kadınların ekonomiye katılımının önünü açan, gençlerin yarına hazırlandığı ve kültürel mirasın teknolojiyle harmanlandığı bir merkez." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya Vali Yardımcısı Murat Karasu ve Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı'nın da konuşma yaptığı programa, Taraklı Kaymakamı Senanur Tunalı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, UNDP Portfolyo Müdürü Cem Bayrak ve ilçe halkı katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Trendyol, Taraklı, sakarya, Ekonomi, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taraklı'da Dijital Merkez Açıldı - Son Dakika

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