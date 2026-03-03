Taraklı'da feci kaza: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Taraklı'da feci kaza: Sürücü hayatını kaybetti

Taraklı'da feci kaza: Sürücü hayatını kaybetti
03.03.2026 13:02
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü Fethi Gökçe hayatını kaybetti.

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü Fethi Gökçe (62), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Taraklı ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Fethi Gökçe'nin akaryakıt istasyonundan çıkış yaparken kontrolünü yitirdiği 54 EN 177 plakalı otomobili, park halinde bulunan iş makinesine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Fethi Gökçe'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Gökçe'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Taraklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

