Tarihçi Avcı, Öğrencilerle Buluştu

Eskişehir'de "Maziden Atiye Beklenen Sensin" söyleşisi gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi'nde yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yunus Emre Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen programda, tarihçi ve televizyon programcısı Ramazan Avcı öğrencilerle bir araya geldi.

Söyleşide, geçmişten günümüze uzanan kültürel miras, tarih bilinci, gençlerin gelecekteki rolü ele alındı.

Etkinlikte öğrenciler, Avcı'nın anlatımlarını ilgiyle takip etti.

Program sonunda katılımcılar arasında çekiliş yapılarak çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kitap standının da açıldığı etkinliğe, Eskişehir İl Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Kalın, Yurt Müdürü Aysel Tandoğan, Yunus Emre Kız Öğrenci Yurdu Voleybol Takımı sporcuları, Yunus Emre Halk Oyunları Takımı'nın üyeleri ile öğrenciler katıldı.