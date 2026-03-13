Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Hayatını Kaybetti

13.03.2026 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında sağlık sorunları nedeniyle vefat etti.

(ANKARA) - Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ortaylı'nın ölümüne ilişkin olarak, "Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dahisini yitirdi" ifadelerini kullandı.

Mmeişoğlu paylaşımında, "Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

İlber Ortaylı kimdir?

1947 yılında Avusturya'nın Bregenz şehrinde, Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ortaylı, iki yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun olmasının ardından Viyana Üniversitesi'nde Slav ve Doğu Avrupa dilleri üzerine yüksek lisansını tamamlayan Ortaylı, 1979'da doçent, 1989'da profesör oldu. Ortaylı, Galatasaray ve Bilkent başta olmak üzere çok sayıda üniversitede ders verdi.

2005 ila 2012 arası Topkapı Sarayı Müzesi'nin Müdürü olarak çalıştı, 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na danışmanlık yaptı. Ortaylı, Türk Tarih Kurumu şeref üyeliğinin yanı sıra, Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi yönetim kurulu üyesi ve Avrupa İranoloji Cemiyeti ve Avusturya-Türk Bilimler Forumu üyesiydi.

Tuna isimli bir çocuğu olan Ortaylı, tarih dalında 2001 Aydın Doğan Ödülü'ne layık bulundu. 2006 yılında İtalya'da Lazio bölge yönetiminin başlattığı ve her yıl devam etmesi öngörülen Akdeniz Festivali'nde toplumsal ve kültürel tarih alanındaki "Avrupa ile Akdeniz arasında Lazio" ödülünü kazanan Ortaylı, 2007 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzasıyla Rusya tarafından Rus dilini ve kültürel mirasını yayan, ülkelerin ve halkların birbirlerine yaklaşmasını sağlayan kişilere verilen Puşkin Madalyası'na layık görüldü. Ortaylı, 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü kazandı.

Kaynak: ANKA

İlber Ortaylı, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ’’Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim’’ demiş Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' demiş
Şanlıurfa’da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
Gazze’de “Kardeşlik Çadır Kampı“na saldırı: Yaralılar var Gazze'de "Kardeşlik Çadır Kampı"na saldırı: Yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM Genel Sekreteri Guterres’e ödül Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e ödül
Küçük çocuğun elindeki telefon patladı Küçük çocuğun elindeki telefon patladı
Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

16:42
“Dünyanın en güzel kızı“ evleniyor: Nişan yüzüğü olay
"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay
16:41
İlber Ortaylı’nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:41
Trump ve Netanyahu’yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 17:01:09. #.0.4#
SON DAKİKA: Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.