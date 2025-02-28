Tarihi Camide Teravih Coşkusu - Son Dakika
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Tarihi Camide Teravih Coşkusu

Elazığ'daki 1650 yıllık Sara Hatun Camii'nde Ramazan'ın ilk teravih namazı kılındı.

28.02.2025 21:16
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Bin 600 yıllık camide teravih namazı heyecanı

ELAZIĞ - Elazığ'da Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak isteyen bazı vatandaşlar Harput'ta bulunan bin 650 yıllık Sara Hatun Camii'ne gitti.

Elazığ'da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak isteyen bazı vatandaşlar, tarihi dokusuyla dikkat çeken Harput'taki bin 650 yıllık Sara Hatun Camii'ni tercih etti. Merkeze yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta bulunan 4 bin yıllık Harput Mahallesi'ndeki camilere gelen vatandaşlar, Ramazan ayının coşkusunu ve huzurunu hissetti. Namaz öncesinde din görevlileri, Ramazan ayının önemi ve faziletleri hakkında vaaz verirken, cemaat huşu içinde ilk teravih namazını eda etti.

Cami İmam Hatibi Emrullah Demirabağ ise, asırlardır ayakta duran Sara Hatun Camii'nde ilk teravihi kılmanın manevi huzurunu yaşadıklarını belirterek, "11 aydır hasret beklediğimiz mübarek Ramazan ayına ulaşmış bulunmaktayız. Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayına bizi ulaştıran rabbimize sonsuz hamdolsun. Bu soğuk kış gününe rağmen müminler, koşarak heyecanla af ve mağfiret dolu bu Ramazan ayının ilk gününü idrak etmek için tarihi Sara Hatun Camii'ne geldiler. Ramazan-ı Şerif hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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