Tarihi Camiler Ramazan'da Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarihi Camiler Ramazan'da Açılıyor

17.02.2026 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, restorasyon tamamlanan camilerin Ramazan'da ibadete açılacağını duyurdu.

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan tarihi camilerin Ramazan ayıyla birlikte kademeli olarak yeniden ibadete açılacağını duyurdu. Açılışlar Gaziantep, Kahramanmaraş ve İzmir'de gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi camilerin Ramazan ayı vesilesiyle yeniden ibadete açılacağını açıkladı.

Ersoy, 18 Şubat'ta ikindi namazıyla Selimiye Caminin yeniden cemaatle buluşacağını belirtti. Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği caminin açılışıyla birlikte Gaziantep'te Karatarla Cami, Karagöz Cami, Şeyh Ömer Cami, Nizip Çarşı Cami ve Molla Ahmet Caminin ilk teravih namazıyla ibadete açılacağını bildirdi.

20 Şubat'ta ise Kahramanmaraş'ta İsa Divanlı Cami, Nakıp Cami, Nuh Cami, Evzaniye Cami ve Elbistan'daki Himmet Baba Cami ile İzmir Urla'daki Güdük (Kütük) Minare Caminin yeniden ibadete hazır hale geleceğini açıkladı.

Ersoy ayrıca, İzmir Konak'taki Asmalı Mescidin açılışının Kadir Gecesi'nde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Ersoy, "Ecdat mirasımızı koruyarak yaşatmaya, şehirlerimizi vakıf eserlerimizle buluşturmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Kültür ve Turizm Bakanı, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi Camiler Ramazan'da Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

22:36
İtalya’ya çok avantajlı gidiyoruz Galatasaray, Juventus’u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
22:36
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
22:33
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
20:00
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
19:48
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 22:51:15. #7.11#
SON DAKİKA: Tarihi Camiler Ramazan'da Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.