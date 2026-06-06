Tarihi Çınar Ağaçtan Devrildi - Son Dakika
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Tarihi Çınar Ağaçtan Devrildi

Tarihi Çınar Ağaçtan Devrildi
06.06.2026 13:50
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Orhangazi'de çürüyen çınar, yolu kapatıp araca zarar verdi. Ekipler ağacı kaldırdı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, kökü çürüdüğü belirtilen tarihi çınar ağacı, devrildiği yolu kapattı. Park halindeki hafif ticari araca zarar veren ağaç, ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.

Olay, ilçe merkezinin yoğun noktalarından Yalova Caddesi'nde meydana geldi. Tarihi çınar ağacı, çürüdüğü belirtilen kökünden sökülüp caddeye devrildi. Ağacın gövdesi ve dalları caddeyi tamamen kapatırken, park halindeki bir hafif ticari araca da zarar verdi. Olay sırasında çevrede yaya ve araç yoğunluğu az olduğundan herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı ifade edildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, elektrikli testereyle ağacı keserek küçülttükleri parçaları yoldan kaldırıp, trafik akışını yeniden sağladı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Orhangazi, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Çınar, Yaşam, Son Dakika

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