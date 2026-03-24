Tarihi Hamam Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde Roma Dönemi'ne ait tarihi hamam, bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bölge halkı, hamamın restore edilip turizme kazandırılması için yetkililerden yardım bekliyor.

Roma Dönemi'nde kayaların oyularak yapıldığı, Bizans ve sonrasında Osmanlı dönemlerinde de aktif olarak kullanıldığı bilinen Hisarcık ilçesine bağlı Sefaköy'deki tarihi hamam, bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Hamamın aktif olarak kullanıldığı yıllarda cilt hastalıkları, romatizma, nevralji, kireçlenme, mide, bağırsak ve böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği söylenirken, sıcak suyunun kesilmesiyle yıllar içinde tamamen atıl hale geldiği öğrenildi.

Üstü açık haldeki hamamdaki tarihi izlerin giderek yok olduğunu belirten köylüler, yapının aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden hizmete kazandırılmasını istiyor.

-Haber-Kamera: Mustafa AKÇAY/ HİSARCIK (Kütahya),