Tarihi Kahta Kalesi Ziyaretçilere Açıldı - Son Dakika
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Tarihi Kahta Kalesi Ziyaretçilere Açıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki 2 bin yıllık Yeni Kale, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla turizme yeniden açıldı. 6 Şubat depremlerinde hasar gören kale, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan restorasyon çalışmalarının ardından ziyaretçilerini bekliyor. Tarihi kale, turistlerin Nemrut Dağı destinasyonunda önemli bir ziyaret noktası olacak.

21.06.2024 12:36
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Tarihi Kahta Kalesi ziyaretçilere açıldı

Restorasyonu tamamlanan tarihi kale ziyaretçilerini bekliyor

ADIYAMAN - Restorasyon çalışmaları tamamlanan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki 2 bin yıllık Yeni Kale (Eski Kahta Kalesi) yeniden turizme açılarak ziyaretçilerini bekliyor.

Kocahisar köyü sınırları içerisinde yer alan Yeni Kale, 2005 yılında turistlerin güvenliği nedeniyle turizme kapatılarak, restorasyon çalışmasına başlanılmış 3 etap halinde yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla 2022 yılının Ağustos ayında turizme açılmıştı.

Ancak 6 Şubat depremlerinde, kalenin savunma, çarşı ve saray bölümü depremde hasar gördü.

Hitit Dönemi'nden günümüze kadar 5 medeniyete ev sahipliği yapan 2 bin yıllık kalede depremden hemen sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 4. etap restorasyon çalışmaları başlatıldı. 2023 yılı Temmuz ayında başlayan restorasyon tamamlandı. Kalenin çarşı kısmında yıkılan duvarların tekrar yapılması ve bazı alanda yapılan derz çalışmalarının ardından kale yeniden turistlerin ziyaretine açıldı.

Turistlerin Nemrut Dağı, destinasyonunda yer alan Yeni Kale'nin turizme yeniden açılmasıyla turistlerin önemli ziyaret noktalarından birisi olacak.

Tarihi kalenin ziyaretçilerini beklediğini vurgulayan Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "1886 yılında Kalhuma tarafında harikulade yapılı olarak tamamlanan eski Kahta Kalesi 17 yıllık aradan sonra Ağustos 2022 yılında ziyarete açılmıştı. Fakat 6 Şubat 2023 depremleriyle birlikte tekrar çarşı kısmında, iç saray kısmında yıkıntılar meydana geldi. ve bu yıkıntılar sonucunda ise 8 aylık bir çalışma sonucunda tekrardan restorasyon ve konservasyon çalışmaları oldu. Bu restorasyon ve konservasyon çalışmaları sonrasında ise bu yıl yeniden ziyarete açıldı. Burada Arsemia Antik Kentinde yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte özellikle bir tünelin bulunması ve iş saray kısmında yaptığımız kazılarla birlikte buraya dikkat çekmiştik. Buradaki kazılarla birlikte, eski Kahta Kalesiyle birlikte, hem yeni kaleyle birlikte burada çok önemli bir yapıların olduğunu görüyoruz. Bu yapılara tüm yerli ve yabancı ziyaretçileri bekliyoruz" dedi.

Kahta Kalesini gezen Ahmet Karacaoğlu ise konuşmasında, "Bugünde burayı gelip gezdik. Depremden sonra restorasyonu çok kısa bir sürede bitmiş. Burayı ziyaret ettik ve buradan da rotamızı Diyarbakır, Mardin üzerinden Şırnak ve Hakkari'ye doğru gideceğiz. Kale çok güzel bire bir aynı şekilde yapılarak restorasyonu tamamlanmış. Yani hiçbir kusuru yok. Sıcak haricindeki her şey çok güzel" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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