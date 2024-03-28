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Tarihi Kapalı Çarşıda Ramazan bereketi

ELAZIĞ - Elazığ'da bulunan tarihi Kapalı Çarşıda Ramazan bereketi yaşanıyor.

Elazığ'da 11 ayın sultanı Ramazan ayında iftar ve sahur alışverişi yapan vatandaşlar esnafın da yüzünü güldürüyor. Hurmasından orciğine, balından peynirine olmak üzere her türlü yöresel ürün bulunan Kapalı Çarşıda Ramazan ayı ile alışveriş yoğunluğu yaşandı. Alışveriş yapmak için Kapalı Çarşıya gelen vatandaşlar, kendi bütçelerine göre Ramazan alışverişi yapıyor. Çarşıda yoğunluk olduğunu belirten esnaf, bayrama bir hafta kala yoğunluğun daha da artacağını dile getirdi.

Her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da Kapalı Çarşının talep gördüğünü belirten Kapalı Çarşı Derneği Başkanı Hasbi Yargıç Emir, "Özellikle hurma, ceviz, nişasta, peynir ve baharata vatandaşlar tarafından bayağı rağbet gösteriliyor. Ramazan ayının ortaları vasat geçse de Ramazan'ın ilk günleri ve bayrama yakın bayağı yoğun geçiyor" dedi.

Ramazan ayının kendine has manevi bir ortamı olduğunu belirten Kapalı Çarşının ilk esnafından Nevzat Kızılelma, "Özellikle bizim Elazığ'ımızda bulunan Kapalı Çarşımız, bu manevi atmosferi çok iyi yansıtıyor. Hediyelik ürünler olsun, hurma, badem şekeri, yağlı ve peynirli ekmekler Ramazan ayında daha fazla tüketilen ürünlerdir. Rabbime binlerce şükürler olsun. İçimiz buruk bir Ramazan ayı geçiriyoruz ve bunun büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Biz burada bilmiyoruz ki ne yiyip içelim ama Filistin'de ki Müslüman kardeşlerimiz, çok büyük bir acı içerisindeler bu da bizi yaralıyor" ifadelerini kullandı.