Tarihi Kars Kalesi, kamu binaları ve caddeler "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayraklarıyla donatıldı

Kars'ta "Terörsüz Türkiye"ye destek için tarihi Kars Kalesi ve kamu binaları ile bazı caddelere Türk bayrakları asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki "Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarı yıkılmaktadır. Bırakınız tedirgin olmayı, aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır." çağrısı Kars'ta da karşılık buldu.

Tarihi Kars Kalesi, Valilik, Belediye, Defterdarlık ile caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı.