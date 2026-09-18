Tarihi Kentler Birliği Kayseri\'de toplandı, Mansur Yavaş 493 belediyeyi vurguladı

Tarihi Kentler Birliği 2. Olağan Birlik Meclisi Toplantısı, Kayseri'de başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, Anadolu'nun en köklü şehirlerinden Kayseri'de olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, misafirperverliği için Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kayseri denildiğinde insanlık tarihine eşsiz eserler armağan eden Mimar Sinan'ı ayrıca anmak gerektiğini vurgulayan Yavaş, Ağırnas Mahallesi'nde doğan büyük mimarın, yaşadığı coğrafyanın bilgisini, insanın ihtiyaçlarını, estetiği ve mühendisliği aynı eserde buluşturan büyük bir medeniyet ustası olduğunu belirtti.

Kentlerin geleceğini konuşurken Mimar Sinan'ın anlayışından öğrenecek çok şey olduğuna dikkati çeken Yavaş, atılan her adımda gelecek kuşaklara nasıl bir şehir bırakılacağının düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Yavaş, 493 belediyenin birlik çatısı altında buluşmasının ortak iradenin ve yıllar içerisinde oluşan güvenin en somut göstergesi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bundan sonra yapacağımız bütün çalışmaları Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı ve meclis altında uzmanlarımıza da sormak, göstermek suretiyle, hatta projelerin birçoğunu bilenlere hazırlatmak suretiyle hatalı iş yapmayacağız. Hatırlarsanız Türkiye'de yapılmış bazı restorasyonlar var. Gerçekten artık alay konusu oluyor, 'Keşke o binaya hiç dokunmasaydınız.' diyorlar. Bir tane hatırladığım İstanbul Şile'de var. Buna benzer birçok yerde bu tür uygulamaları görüyoruz. Biz de bir tane Paşa Camisi var Beypazarı'nda. Bir hacı amcamız hayır yapıyorum diye ahşapların hepsini boyadı, gitti. O zaman tescilli de değildi. Allah'tan ki birileri farkına vardı da tekrar o boyaları oradan sıvadı. O ağaçların tekrar nefes almasını sağladı. O nedenle yaptığımız çok önemli. Yapacağımız bütün çalışmaları bilenlerle beraber yapmamızda fayda var."

Yavaş, yeni dönemde Milli Mücadele Rotası ve Halk Bilimi Müzesi projelerini hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kültürel mirası sadece restore edilmesi gereken yapılar üzerinden değerlendirmediklerini ifade eden Yavaş, "Somut olmayan kültür mirasımız, bugün Türkiye'de 1400 belediye var. 1400 belediyenin bulunduğu yerde 1400 somut olmayan kültür mirası müzesi açma imkanımız var. Hiçbirimizin adeti kültür olarak birbirine benzemez." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da kentte böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kentin sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri katılımcılarla paylaşarak, tarihi dokulara fonksiyon yüklenmesinin önemine dikkati çeken Büyükkılıç, "Yapıları hayata geçiriyoruz ancak bir fonksiyon yüklemediğimizde, işin içinde karbondioksit olmadığında yani oksijen alınıp verilmediğinde bu yapıların bir süre sonra harabeye dönüştüğünü gözlemliyoruz. Projelendireceğiz ama hangi fonksiyonla hayata geçireceğimizi asla önemsiz olarak değerlendirmeyeceğiz." diye konuştu.

Toplantı, kültür gezilerinin ardından yarın sona erecek.