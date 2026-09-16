Tarihi Kentler Birliği meclisi 18-19 Eylül'de Kayseri'de toplanacak - Son Dakika
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Tarihi Kentler Birliği meclisi 18-19 Eylül'de Kayseri'de toplanacak

Tarihi Kentler Birliği meclisi 18-19 Eylül\'de Kayseri\'de toplanacak
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Tarihi Kentler Birliği 2026 Yılı II. Olağan Birlik Meclis Toplantısı, ABB ve TKB Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında 18-19 Eylül'de Kayseri'de yapılacak. Toplantıda kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliği ele alınacak.

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - Tarihi Kentler Birliği 2026 Yılı II. Olağan Birlik Meclis Toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği (TKB) Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında 18-19 Eylül'de Kayseri'de gerçekleştirilecek.

Tarihi Kentler Birliği 2026 Yılı II. Olağan Birlik Meclis Toplantısı 18-19 Eylül'de Kayseri'de yapılacak. ABB ve TKB Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığında bir otelde gerçekleştirilecek toplantıda kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliği konuları ele alınacak.

Programın ilk günü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile ABB ve TKB Başkanı Mansur Yavaş'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak. Ardından toplantıya sunumlarla devam edilecek. Belediye başkanları, daha sonra Kayseri Kültür Yolu Gezisi'ne katılacak.

Programın ikinci gününde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile ABB ve TKB Başkanı Mansur Yavaş'ın açılış konuşmalarının ardından Birlik Meclisi Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantı Memduh Büyükkılıç'ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne dair sunumuyla devam edecek.

Program belediye başkanlarının Millet Bahçesi ve Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Ağırnas Mimar Sinan Evi ve Koramaz Vadisi Müzesi'ni gezisiyle sona erecek.

"KAYSERİ FARKLI DÖNEMLERİN İZLERİNİ BUGÜNÜN ŞEHİR HAYATINDA BULUŞTURAN GÜÇLÜ BİR HAFIZAYA SAHİP"

Yavaş, program duyurusunda yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Köklü tarihi ve kültürel birikimiyle Kayseri'de, Tarihi Kentler Birliği II. Olağan Birlik Meclisi vesilesiyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kayseri; Hunat Hatun Külliyesi, Gevher Nesibe Şifahanesi, tarihi mahalleleri ve Mimar Sinan'ın doğduğu Ağırnas'la, farklı dönemlerin izlerini bugünün şehir hayatında buluşturan güçlü bir hafızaya sahip. Bu mirası yerinde görmek ve kentlerimizin geleceğini ortak akılla konuşmak, Birliğimizin varlık nedenini de anlamlı kılıyor. Toplantımıza katılan belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize; ev sahipliği için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve programda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, verimli bir buluşma diliyorum."

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ: "KAYSERİ 6 BİN YILLIK GEÇMİŞİYLE MEDENİYETLER İNŞA ETMİŞ BİR DEĞERLER BÜTÜNÜDÜR"

Büyükkılıç ise şunları kaydetti:

"Kayseri, Anadolu'da yazının ilk defa kullanılmaya başlandığı, 6 bin yıllık geçmişiyle medeniyetler inşa etmiş bir değerler bütünüdür. 22 Temmuz 2000 tarihinde kurulan Tarihi Kentler Birliğinin 52 kurucu belediyesinden biri olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tek yapı ölçeğinden sokak sağlıklaştırmasına, mahalle ölçeğinden kent ölçeğine ve bugün gelinen noktada bölge ölçeğinde yaptığı kültür ve turizm odaklı kalkınma projeleri ile 'Kayseri Modeli' denecek bir vizyona ulaşmıştır. Tüm ilçelerinde tarihi, doğal ve kültürel zenginliğin benzersiz örneklerine sahip olan şehrimizin kent merkezi ise açık hava müzesi niteliğindedir. Merkezdeki değerlerimizin bütün olarak ele alındığı 'Kültür Yolu' rotası; Roma Döneminden itibaren sırasıyla Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait yapıları ziyaret etme imkanı sağlamaktadır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tarihi Kentler Birliği meclisi 18-19 Eylül'de Kayseri'de toplanacak - Son Dakika

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