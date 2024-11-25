Tarihi Kentler Birliği Menteşe'de Toplandı ve Antik Kentleri Gezdi - Son Dakika
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Tarihi Kentler Birliği Menteşe'de Toplandı ve Antik Kentleri Gezdi

Tarihi Kentler Birliği Menteşe\'de Toplandı ve Antik Kentleri Gezdi

Muğla'da gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği toplantısı, Stratonikeia Antik Kenti ve Menteşe Kentsel Sit Alanı'nın gezilmesiyle son buldu. Başkanlar, bölgenin tarihi değerlerinin korunması ve kültür turizmine katkıları hakkında bilgi verdiler.

25.11.2024 10:44  Güncelleme: 10:46
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(MUĞLA)- Tarihi Kentler Birliği üyeleri, Stratonikeia ile Türkiye'nin korumacılık çalışmalarının başlatıldığı Menteşe Kentsel Sit Alanı ve Karabağlar Yaylası'nı gezdi. Belediye Başkanı Hatice Gençay, " Muğla'nın kalbi Menteşe'mizin tarihi dokusunu koruyacak ulusal ve uluslararası platformlarda daha çok tanıtacak, kültür turizmine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Tarihi Kentler Birliği 2'nci Meclis Toplantısı'nı Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi tarafından ağırlanan birlik üyesi belediyeler toplantının son günü Yatağan Stratonikeia Antik Kenti ile Menteşe Kentsel Sit Alanı'nı gezdiler. Yatağan Stratonikeia ve Menteşe gezisi sonrasında açıklamalarda bulunan Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Muğla kadim bir kent. Antik döneme ait eserlerin en çok bulunduğu yer Muğla. Dolayısıyla bu eserlere, tarihe sahip çıkmamız gerekiyor. Aynı şekilde Menteşe'de Arasta çarşısı çok iyi korunmuş. Tarihi çarşının bugüne kadar korunması ve yaşatılması çok anlamlı. Çünkü bu tarihi çarşıyla birlikte ahilik kültürü de devam ediyor. Bu eserlerin turizme kazandırılmasıyla bölgeye daha fazla turist çekileceğine inanıyorum. Muğla'da Menteşe'de binlerce yıllık tarihi eserlerinin, tarihi Arasta'nın korunmasına yönelik çalışmaları takdir ediyorum" dedi. Başkan Yavaş, Menteşe'de ki inceleme gezisinde esnaflarla bir araya gelerek tüm Muğlalılara sevgi ve saygılarını iletti.

"Muğla'mız bundan sonra bu şekildeki toplantılara ve kongrelere ev sahipliği yapacak"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Dün gerçekleştirdiğimiz ikinci olağan meclis toplantımızın ardından bugün Stratonikeia antik kenti ile Menteşe Kentsel Sit Alanı'nı gezdik. Stratonikeia'da değerli hocamız Bilal Söğüt'ün çalışmaları ile gün yüzüne çıkarılan eserler sayesinde Muğla'mıza çok büyük bir değer kattı. Ardından Menteşe ilçemizi gezdik. Menteşe'de yaptığımız restorasyon çalışmaları ve kentsel sit alanı hakkında bilgiler aktardık. Muğla'mız bundan sonra bu şekildeki toplantılara ve kongrelere ev sahipliği yapacak" diye konuştu.

Menteşe Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği encümen üyesi Gonca Köksal, üç gün süren toplantıda birlik başkanları ve birlik üyelerini Muğla'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini tanıttıklarını dile getirdi. Başkan Köksal, "Menteşe Belediyesi olarak Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile beraberindeki belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi Menteşe'mizde ağırladık. Tarihi Arastaya bir inceleme gezisi düzenledik ve Şadırvan'ımızı, Saat Kule'mizi, tarihi yapılarımızı, Konakaltı Kültür Merkezi'mizi, restorasyon çalışmalarımızı ve en önemlisi Türkiye'nin ilk korumacılık çalışmalarını tanıttık. Daha sonra 3. derece doğal sit alanı olan Karabağlar Yayla'mıza bir gezi düzenledik. Yaylamıza korumaya yönelik çalışmalarımız; irimlerimiz, kesiklerimiz, anıt ağaçlarımız ve yurtlarımız hakkında katılımcılara bilgiler aktardık. Muğla'nın kalbi Menteşe'mizin tarihi dokusunu koruyacak ulusal ve uluslararası platformlarda daha çok tanıtacak, kültür turizmine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tarihi Kentler Birliği Menteşe'de Toplandı ve Antik Kentleri Gezdi - Son Dakika

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