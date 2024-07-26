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Tarihi konakta tuz odası

Duvarları tuz kayaları ile kaplanmış oda birçok rahatsızlığı bulunan hastaların ilgisini görüyor

KÜTAHYA - Kütahya'da tarihi konakta hizmete sunulan duvarları tuz kayaları ile kaplanmış oda, birçok rahatsızlığı bulunan hastaların ilgisini görüyor.

Fuatpaşa Mahallesi Dispanser Yokuşu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 'Ülkemiz Değerlerini Tanıtma Kültür ve Sanatımızı Geliştirme Derneği' bünyesinde kurulan ve Çankırı'dan getirilen tuzlarla duvarları kaplanan konak içindeki oda hizmet vermeye başladı.

"Birçok rahatsızlık için faydalı"

Dernek Başkanı Abdurrahman Yıldız, tuz odası tedavisinin 19. yüzyıldan bu yana özellikle Avrupa'da bilindiğini söyledi.

Tuzun halk arasında zararlı olarak bilindiğini, ancak tuz odalarının birçok hastalığa iyi geldiğini ifade eden Yıldız, "Tamamen doğal olan tuzun, astım, bronşit, egzema, sedef, kronik kulak burun boğaz hastalıkları ile uykusuzluk ve stres gibi sorunların tedavisine iyi geldiği biliniyor. Tuz odası terapisinin sağlık açısından hiçbir zararı yoktur. Tansiyon hastalarına birebir faydalıdır. Saman nezlesi gribal rahatsızlıklara da iyi geldiği bilinmektedir" dedi.

Yıldız, 150 yıllık olduğunu tahmin edilen tarihi konakta henüz yeni olmasına rağmen tuz odası terapisine katılmak için bir çok kişinin geldiğini, yoğunluğun her geçen gün daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Tuz odasına gelenler ise, rahatsızlıklarından bir süre sonra şifa bulduklarını kaydettiler.