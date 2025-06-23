Tarihi Otellerde Yangın Güvenliği Vurgusu

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, kültürel miras niteliği taşıyan tarihi otellerde, yangın çıktıktan sonrasına değil, yangın öncesine yönelik tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Saatçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kartalkaya'da yaşanan otel yangını sonrası, yangın güvenliği konusunun kamu otoriteleri ve konaklama sektörü tarafından çok daha büyük bir hassasiyetle ele alınmaya başlandığını belirtti.

Alınan önlemlerin ve artırılan yaptırımların, misafir güvenliğini sağlamak ve toplumsal farkındalık oluşturmak açısından son derece yerinde ve gerekli olduğunun altını çizen Saatçioğlu, ancak Antalya'da Kaleiçi bölgesi başta olmak üzere ülke genelindeki tarihi otellerin, yangın yönetmeliği uygulamalarında ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Kaleiçi'ndeki otellerin büyük çoğunluğunun 18. ve 19. yüzyılda inşa edilmiş, kültürel miras niteliği taşıyan yapılardan oluştuğunu aktaran Saatçioğlu, şunları kaydetti:

"Bu yapılarda, yanmaz kapılar, yangın kaçış merdivenleri, sprinkler sistemleri ve yanmaz döşemelerin uygulanması, fiziksel ve hukuki olarak neredeyse imkansızdır. Mevcut yangın yönetmeliği, tüm konaklama tesisleri için tek tip kuralları esas almakta ve büyük, çok katlı otellerdeki risk modellerine göre düzenlenmiştir. Oysa Türkiye'nin ve Kaleiçi'nde tarihi oteller genellikle 2-3 katlı, en fazla 10-50 oda kapasiteli küçük otellerdir. Uluslararası araştırmalar, otel yangınlarının yüzde 80'inin mutfak, çamaşırhane, elektrik panosu, sauna gibi alanlardan çıktığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle, tarihi yapılara özel, yangını önlemeye odaklanan ve yapısal gerçeklere uygun esnek güvenlik çözümlerinin geliştirilmesi gerekmektedir."

Tarihi yapılar için dokuyu bozmayan ama yangın önleyici farklı yaklaşımların şart olduğunu ifade eden Saatçioğlu, "Yangın sonrası değil, yangını önleyici bir sistem ve denetim anlayışı esas alınmalı, tarihi dokuyu yok etmeden güvenlik sağlanmalıdır." dedi.

Saatçioğlu, Anıtlar Kurulu'na tabi en fazla 3 katlı ve 50 odayı geçmeyen oteller için uygulanabilir yangın güvenliği kriterlerinin belirlenmesi çağrısında bulundu.