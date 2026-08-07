Tarihi Pervane Hamamı'nda yangın
Tokat'taki Pervane Hamamı'nın makine dairesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
TOKAT'ta tarihi Pervane Hamamı'nın makine dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında makine dairesinde hasar oluştu.
Kent merkezinde 13'üncü yüzyılda inşa edilen tarihi Pervane Hamamı'nın makine dairesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında hamam yoğun dumanla kaplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangının tarihi yapının çevresindeki binalara sıçrama riskine karşı geniş önlem aldı. Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında, hamamın makine dairesinde maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.
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